Древнее озеро и "тюлень". Марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

NASA получило снимок с камеры, расположенной на мачте марсохода, которая помогает Perseverance во время передвижения.

Еще на одном снимке зафиксирован вид на марсоход. На фото можно увидеть спектрометр PIXL, который марсоход будет использовать для определения химических элементов на планете.

Кроме селфи, марсоход Perseverance прислал на Землю фотографии горных пород и марсианского грунта. Этот снимок был сделан с помощью камеры в спектрометре PIXL.

NASA также получило от марсохода первую 360-градусную панораму Красной планеты, которая была сделана с помощью двух камер Mastcam-Z. Однако цельную картинку уже сделали на Земле, составив 142 отдельных изображения.

А на этой фотографии зафиксирован так называемый "тюлень". Это скалистый выступ, который увидели на панорамном фото Марса.

Марсоход также сфотографировал край кратера Езеро. Ученые считают, что когда-то этот кратер был заполнен водой, поскольку имеет воронкообразную дельту с отложениями, богатыми на глину.

Также NASA опубликовало еще несколько фотографий с Марса, которые были сделаны "левым" и "правым" глазом Mastcam-Z. Это камеры, которые расположены рядом друг с другом и направлены в одном направлении.

И в завершение, изображение, которое назвали "Фотографией недели" во время второй недели миссии марсохода Perseverance. На снимке можно увидеть марсианский грунт, который на вид похож на земную пустыню.