Зеленський впевнений в отриманні траншу МВФ у 2021: "якщо ні, у нас завжди є "План Б"

Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года. На случай проблем с этим, у государства есть "план Б".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме "Украина 30" .

"Я уверен в этом, что (Украина получит транш МВФ до конца года, - ред.). У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть "план Б, план В", - отметил президент.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы stand by.

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления, а также мер, направленных на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждались законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводству и мер в секторе энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хочет переформатировать меморандум с МВФ, в том числе из-за вопроса тарифов на газ.

При этом правительство не рассматривает вариант того, что МВФ не выделит транш в 2021 году.