Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.

"В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - отметил премьер и добавил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий.

Напомним, 1 января постановление КМУ об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.