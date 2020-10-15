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Уверенный подъем: официальный курс доллара снова вырос

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 07:45
Уверенный подъем: официальный курс доллара снова вырос Фото: курс доллара продолжил рост (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2020 года повысил официальный курс до отметки 28,31 гривен за доллар. Это на 6 копеек выше по сравнению с минувшим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс доллара на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.

Уверенный подъем: официальный курс доллара снова вырос

Фото: курсы на 15 октября (bank.gov.ua)

Таким образом, Нацбанк продолжает поднимать курс после того, как на прошлой неделе он опускался в течение нескольких дней.

Уверенный подъем: официальный курс доллара снова вырос

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 13 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем сессии вырос на одну копейку - до 28,32 гривен за доллар. Но в течение дня доллар только прибавлял в стоимости и достиг отметки 28,34 гривен.

С учетом торгов НБУ позавчера установил справочный курс на уровне 28,31 грн/доллар, подняв его на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью одному из изданий заявил, что курс доллара до конца 2020 года сильно не изменится, но при этом возможны определенные колебания. Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

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