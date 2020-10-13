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Будут колебания: Минфин спрогнозировал курс доллара до конца года

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 15:10
Будут колебания: Минфин спрогнозировал курс доллара до конца года Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Курс доллара до конца 2020 года в Украине сильно не изменится. Однако возможны определенные колебания.

Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, курс, который есть на сегодня и был в течение последних полгода, существенно не изменится.

"То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача - объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально", - отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

"Опять же фактор МВФ больше технически политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ - это также один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них", - добавил Марченко.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году

Также стало известно, что обновленный макропрогноз развития украинской экономики представят на следующей неделе.

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