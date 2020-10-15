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Упевнений підйом: офіційний курс долара знову зріс

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 07:45
Упевнений підйом: офіційний курс долара знову зріс Фото: курс долара продовжив зростання (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2020 року підвищив офіційний курс до позначки 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з минулим банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс долара на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.

Упевнений підйом: офіційний курс долара знову зріс

Фото: курси на 15 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Нацбанк продовжує піднімати курс після того, як минулого тижня він опускався протягом декількох днів.

Упевнений підйом: офіційний курс долара знову зріс

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 13 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем сесії виріс на одну копійку - до 28,32 гривень за долар. Але протягом дня долар тільки додавав у вартості і досяг позначки 28,34 гривень.

З урахуванням торгів НБУ позавчора встановив довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, піднявши його на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю одному з видань заявив, що курс долара до кінця 2020 року сильно не зміниться, але при цьому можливі певні коливання. Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ.

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