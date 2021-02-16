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Укрепление курса до 27 гривен за доллар: прогноз аналитика до конца февраля

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 13:45
Укрепление курса до 27 гривен за доллар: прогноз аналитика до конца февраля Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отсутствие положительного решения МВФ по очередному траншу уменьшит предложение валюты от иностранцев для покупки ОВГЗ. Но благодаря экспортерам баланс на рынке останется в пользу предложения иностранной валюты, что приведет к укреплению курса гривны к доллару.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Поэтому мы ожидаем, что, хоть и постепенно, но курс гривны продолжит двигаться в сторону 27 грн/доллар и завершит месяц в интервале 27-27,5 грн/доллар", - отметил он.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе гривна ослабла, несмотря на ожидания начала длительного сезонного укрепления. Интервенции НБУ выросли и изменили тенденцию, приблизив курс до уровня 28 грн/доллар.

"Активные интервенции в понедельник и особенно вторник ликвидировали избыточное предложение валюты от нерезидентов, но отсутствие продаж валюты экспортерами для уплаты налогов сместило баланс на рынке в сторону спроса. А интервенции НБУ в четверг добавили давления на гривну и усилили ее ослабление", - добавил он.

Как отметил аналитик, уже на этой неделе курс гривны вернется к тренду на укрепление.

"На этой неделе мы ожидаем возврата курса гривны к укреплению на фоне высокого предложения валюты со стороны экспортеров и портфельных инвесторов при условии более сдержанного выкупа валюты Нацбанком", - отметил Котович.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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