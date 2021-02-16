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Укріплення курсу до 27 гривень за долар: прогноз аналітика до кінця лютого

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 13:45
Укріплення курсу до 27 гривень за долар: прогноз аналітика до кінця лютого Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відсутність позитивного рішення МВФ щодо чергового траншу зменшить пропозицію валюти від іноземців для купівлі ОВДП. Але завдяки експортерам баланс на ринку залишиться на користь пропозиції іноземної валюти, що призведе до укріплення курсу гривні до долара.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Тому ми очікуємо, що, хоч і поступово, але курс гривні продовжить рухатися в бік 27 грн/долар і завершить місяць у діапазоні 27-27,5 грн/долар", - зазначив він.

Аналітик нагадав, що минулого тижня гривня послабилася попри очікування початку тривалого сезонного укріплення. Інтервенції НБУ зросли та змінили тенденцію, наблизивши курс до рівня 28 грн/долар.

"Активні інтервенції в понеділок та особливо у вівторок ліквідували надмірну пропозицію валюти від нерезидентів, але відсутність продажу валюти експортерами для сплати податків змістила баланс на ринку в бік попиту. А інтервенції НБУ у четвер додали тиску на гривню і посилили її ослаблення", - додав він.

Як зазначив аналітик, вже цього тижня курс гривні повернеться до тренду на укріплення.

"Цього тижня ми очікуємо повернення курсу гривні до укріплення на тлі високої пропозиції валюти з боку експортерів і портфельних інвесторів за умови більш стриманого викупу валюти Нацбанком", - зазначив Котович.

Нагадаємо місія МВФ працювала в період з 21 по 23 грудня 2020 року і з 11 січня по 12 лютого 2021 року. У результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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