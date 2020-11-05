ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль исключает проблемы с МВФ из-за ситуации с Конституционным судом

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:44
Шмыгаль исключает проблемы с МВФ из-за ситуации с Конституционным судом Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация вокруг Конституционного суда и отмены антикоррупционного законодательства не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). При этом Фонд обеспокоен этой ситуацией.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, у него спросили, скажется ли ситуация с КСУ на выполнении программы Фонда.

"Нет, потому что Украины четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - ответил Шмыгаль.

Он добавил, что МВФ понимает реформаторские стремления Украины, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что решение КСУ ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате этого Киев может потерять 2,23 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что миссия МВФ не приедет из-за скандальных решений КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины МВФ Денис Шмыгаль
NEWS
В Киеве заминировали центральную станцию метро
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве заминировали центральную станцию метро
DAILY
Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год