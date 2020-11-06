UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал не реализованный потенциал.

Самые читаемые новости

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - Шмыгаль.

Напомним, ранее в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Нацбанка сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза.

Также РБК-Украина писало, что падение экономики Украины в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун.

Кроме этого сообщалось, что в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%.

До этого Еврокомиссия спрогнозировала спад мировой экономики в этом году до 3,8%.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВВПэкономика УкраиныДенис Шмыгаль