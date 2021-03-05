Украина за месяц потеряла еще почти 300 млн долларов резервов

Размер резервов сокращается второй месяц подряд. В январе резервы сократились на 311,85 млн долларов (на 1,1%). Всего с начала года Украина потеряла 589,73 млн долларов резервов.

Как отметили в пресс-службе НБУ, валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили 456,7 млн долларов. Вместе с тем общий объем платежей составил 633,9 млн долларов.

Кроме того, в феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

В начале февраля предложение на валютном рынке преобладал спрос, в частности вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами. Это позволило центральному банку выкупить в резервы 200 млн долларов. Последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок, напомнили в НБУ.