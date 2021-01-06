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Резервы Украины выросли до максимума за восемь лет благодаря займам

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 16:33
Резервы Украины выросли до максимума за восемь лет благодаря займам Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За декабрь правительство взяло в долг еще 3 млрд долларов

Размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 2 996,89 млн долларов (на 11,5%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,63 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Резервы Украины выросли до максимума за восемь лет благодаря займам

По данным НБУ, за весь 2020 год резервы выросли на 15,1% (на 3 830,47 млн долларов). На 1 января 2020 года резервы составляли 25 302,16 млн долларов.

Резервы Украины выросли до максимума за восемь лет благодаря займам

Как отмечается в сообщении НБУ, в декабре валютные поступления в пользу правительства составили почти 3 млрд долларов. В частности, 1 млрд долларов (в эквиваленте) поступил от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) и 670,2 млн долларов - от размещения еврооблигаций.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

В течение декабря 2020 года купил на межбанке 378,6 млн долларов и продал 89,4 млн долларов. Сальдо составило 289,2 млн долларов.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года до 29,1 млрд долларов. В июле НБУ ожидал объем резервов на уровне 29,8 млрд долларов.

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