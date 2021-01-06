Резервы Украины выросли до максимума за восемь лет благодаря займам

За декабрь правительство взяло в долг еще 3 млрд долларов

Размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 2 996,89 млн долларов (на 11,5%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,63 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, за весь 2020 год резервы выросли на 15,1% (на 3 830,47 млн долларов). На 1 января 2020 года резервы составляли 25 302,16 млн долларов.

Как отмечается в сообщении НБУ, в декабре валютные поступления в пользу правительства составили почти 3 млрд долларов. В частности, 1 млрд долларов (в эквиваленте) поступил от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) и 670,2 млн долларов - от размещения еврооблигаций.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

В течение декабря 2020 года купил на межбанке 378,6 млн долларов и продал 89,4 млн долларов. Сальдо составило 289,2 млн долларов.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года до 29,1 млрд долларов. В июле НБУ ожидал объем резервов на уровне 29,8 млрд долларов.