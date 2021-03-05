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Цена на газ: регулятор одобрил введение годового продукта с 1 мая

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ) предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязані до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

"НКРЄКУ приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединения и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

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Новости Украины ценыЦена на газ
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