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Цена биткойна превысила отметку в 33 000 долларов и начала резко падать

Новина українською → Суббота 02 января 2021 23:14
Цена биткойна превысила отметку в 33 000 долларов и начала резко падать Фото: биткойн (flickr.com/andrewbinetter)
Автор: Инна Собора

Криптовалюта биткойн (bitcoin) вечером 2 января превысила отметку в 33 000 долларов. Однако вскоре цена на биткойн начала резко падать.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Стоимость одного биткоина, по состоянию на 21:44, составила 33 021 доллар. Однако потом цена биткойна начала опускаться и уже в 23:00 один биткойн стоял 30 690 долларов.

Криптовалюта начала дорожать днем 2 января. В 14:00 цена биткойна составляла 29 753 долларов.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" писало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

Кроме того, на цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

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