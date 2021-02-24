Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта

В течение марта 2021 года существенных изменений коммунальных тарифов в Украине не ожидается, поскольку правительство заморозило цены до конца отопительного сезона. Однако запланировано повышение цен на железнодорожные билеты.

О том, что изменится с 1 марта, - в материале РБК-Украина.

Цены на газ

Поскольку Кабмин еще в январе решил ограничить цены на газ для населения, существенного изменения тарифов не ожидается. В течение февраля-марта 2021 года цена установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр.

При этом некоторые поставщики газа установили более низкий тариф. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по цене 6,86 гривен за кубометр в январе-марте. Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Тарифы на тепло

До конца отопительного сезона тарифы для населения на централизованное снабжение тепловой энергией и снабжение горячей водой меняться не будут. Для этого 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании.

До 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. После этого стороны должны найти источники для компенсации этой разницы.

Тарифы на электроэнергию

До конца марта будут действовать тарифы, установленные с января 2021 года. С начала года отменен льготный тариф на первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт. Для населения действует единый тариф 1,68 грн/кВт.

При этом части населения повышение тарифа будет компенсировано. Это касается полумиллиона украинцев, у которых установлено электроотопление. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будет поступать на счета поставщиков электроэнергии.

Субсидии

Несмотря на то, что в государственном бюджете расходы на субсидии снижены, этой суммы точно хватит до конца отопительного сезона.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, расходы из государственного бюджета на субсидии в январе 2021 года выросли на 1 млрд гривен. За месяц было выплачено 7,6 млрд гривен. Всего в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Цены на железнодорожные билеты

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. За год стоимость билетов повысится на 22%

Прогноз

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.