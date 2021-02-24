"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для своих клиентов на март

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в марте 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Цена газа для населения от государственной компании несколько ниже, чем предельный тариф, который Кабинет министров установил для всех поставщиков газа - 6,99 гривен за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" снизил цену на газ в январе также до 6,86 гривен за кубометр.