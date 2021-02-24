UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поставщики газа установили цены на март. Сколько будем платить

Автор: Александр Белоус

Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах поставщиков.

В частности, восемь компаний установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. Среди них газопоставляющая компания "Нафтогаз", которая продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают цену 6,99 гривен за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" снизил цену на газ в январе также до 6,86 гривен за кубометр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тарифыгазЦена на газ
Читайте также
Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере теплоснабжения
Кабмин заморозил цены на газ еще для одной категории потребителей
Прогноз погоды