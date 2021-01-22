Подорожание электроэнергии: Кабмин компенсирует 1,4 млрд гривен некоторым потребителям

Министерство социальной политики подготовило проект постановления о компенсации потребителям, которые установили электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.

Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Согласно проекту, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).

Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:

население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Согласно проекту, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как оплату за потребленную в первом квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о механизме прямых выплат тем, кто установил электроотопление. Это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода.