Украинские карты ПРОСТІР будут принимать за границей, - НБУ
Банковские карты украинской национальной платежной системы ПРОСТІР будут принимать за границей. Этому способствует сотрудничество с китайской UnionPay International.
Об этом в интервью finclub рассказал замглавы Национального банка Украины Алексей Шабан.
По его словам, до конца года в Украине появятся первые кобейджинговые карты ПРОСТІР и Union Pay.
"Эта карта будет работать как в Украине, так и за рубежом", - отметил Шабан.
Он также надеется, что это позволит картам украинской платежной системы конкурировать с картами Visa и Mastercard.
Отметим, кобейджинговые (совместные) карты могут работать в инфраструктурах сразу двух платежных систем.
Напомним, в ноябре 2018 года НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине платежной системы UnionPay International. А в прошлом году держатели карт UnionPay получили возможность расплачиваться ими в терминальной сети "ПриватБанка".
Ранее также сообщалось, что в Украину могут зайти платежные системы PayPal, Vapulus и Stripe. В частности, в PayPal подтвердили, что такая возможность рассматривается.