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НБУ снова поднял курс доллара

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 16:21
НБУ снова поднял курс доллара Фото: курс доллара продолжает расти (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2020 года снова поднял официальный курс, на этот раз до отметки 28,31 гривен за доллар. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.

НБУ снова поднял курс доллара

Фото: курсы на 15 октября (bank.gov.ua)

Таким образом, Национальный банк поднимает курс доллара второй день подряд.

НБУ снова поднял курс доллара

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 13 октября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на одну копейку - до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,30 гривен.

В течение дня доллар на межбанке еще больше подорожал и менее чем за час до закрытия торгуется на отметке 28,34 гривен.

С учетом торгов НБУ установил на 13 октября справочный курс на уровне 28,31 грн/доллар, подняв его на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс доллара до конца 2020 года сильно не изменится, но при этом возможны определенные колебания. Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

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