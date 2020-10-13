НБУ знову підняв курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2020 року знову підняв офіційний курс, на цей раз до позначки 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.

Фото: курси на 15 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Національний банк піднімає курс долара другий день поспіль.

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 13 жовтня курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку - до 28,32 гривень за долар, курс купівлі склав 28,30 гривень.

Протягом дня долар на міжбанку ще більше подорожчав і менш ніж за годину до закриття торгується на позначці 28,34 гривень.

З урахуванням торгів НБУ встановив на 13 жовтня довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, піднявши його на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Відзначимо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що курс долара до кінця 2020 року сильно не зміниться, але при цьому можливі певні коливання. Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ.