ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знову підняв курс долара

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:21
НБУ знову підняв курс долара Фото: курс долара продовжує зростати (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2020 року знову підняв офіційний курс, на цей раз до позначки 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.

НБУ знову підняв курс долара

Фото: курси на 15 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Національний банк піднімає курс долара другий день поспіль.

НБУ знову підняв курс долара

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 13 жовтня курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку - до 28,32 гривень за долар, курс купівлі склав 28,30 гривень.

Протягом дня долар на міжбанку ще більше подорожчав і менш ніж за годину до закриття торгується на позначці 28,34 гривень.

З урахуванням торгів НБУ встановив на 13 жовтня довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, піднявши його на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Відзначимо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що курс долара до кінця 2020 року сильно не зміниться, але при цьому можливі певні коливання. Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України Курс гривні Курс долара
NEWS
Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
DAILY
Епідемія обмежень: як владі і громадянам уникнути повного карантину
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Епідемія обмежень: як владі і громадянам уникнути повного карантину