МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Заявление сделал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

Об этом сообщили в представительстве МВФ.

Как отметил Люнгман, обеспечение ответственности правления НБУ должно производиться согласно принципам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом.

"Эти принципы сработали как на пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова считает, что решение Совета Национального банка Украины - это тревожный сигнал для независимости НБУ.