UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

Автор: Александр Белоус

МВФ советует Украине придерживаться принципов независимости центробанка

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Заявление сделал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в представительстве МВФ.

Как отметил Люнгман, обеспечение ответственности правления НБУ должно производиться согласно принципам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом.

"Эти принципы сработали как на пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова считает, что решение Совета Национального банка Украины - это тревожный сигнал для независимости НБУ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк УкраиныМВФ