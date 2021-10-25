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Межбанк открылся снижением курса доллара в начале недели

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,58 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2500 - 26,2700 грн/доллар, евро 30,5760- 30,5861 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару 22 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2800 - 26,3000 грн/доллар, евро 30,6083- 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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