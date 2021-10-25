НБУ установил официальный курс доллара на 25 октября

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2918 гривен за 1 доллар (0,0000 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет: 26,2918 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, суббота, 23 октября, была в Украине рабочей, однако в связи с выходным днем в США операции на межбанковском валютном рынке не проводились.

Скриншот (bank.gov.ua)