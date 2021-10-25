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НБУ установил официальный курс доллара на 25 октября

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 октября 2021 07:45
НБУ установил официальный курс доллара на 25 октября Фото: курс доллара составляет 26,29 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2918 гривен за 1 доллар (0,0000 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет: 26,2918 гривен за 1 доллар.

НБУ установил официальный курс доллара на 25 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, суббота, 23 октября, была в Украине рабочей, однако в связи с выходным днем в США операции на межбанковском валютном рынке не проводились.

НБУ установил официальный курс доллара на 25 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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