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Курс доллара резко упал. Приближается к психологической отметке

Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,13 гривен. Доллар слабеет по отношению к украинской валюте третий день подряд и уже приближается к психологической отметке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 9 ноября

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Отметим, доллар дешевеет после того, как в течение продолжительного времени торговался на максимальных за два года отметках.

Финансовые аналитики отмечают, что доллар падал по отношению к мировым валютам из-за неопределенности исхода выборов президента США по состоянию на вечер 6 ноября.

Межбанк

На межбанковском рынке в минувший торговый день курс доллара на открытии немного вырос, но в течение дня опустился до отметки 28,15 гривен.

Курс доллара до конца 2020 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года. В его ведомстве курсовых колебаний не боятся.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно", - добавил министр.

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