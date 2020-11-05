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Курс доллара падает второй день подряд после двухлетнего максимума

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 16:18
Курс доллара падает второй день подряд после двухлетнего максимума Фото: курс доллара резко снизился (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,36 гривен. Доллар дешевеет второй день подряд после того, как достиг максимальных за два года отметок.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает второй день подряд после двухлетнего максимума

Фото: курс валют на 6 ноября

Отметим, доллар дешевеет уже второй день подряд. При этом на фоне выборов президента США американская валюта дешевеет и по отношению к другим мировым валютам, поскольку падает спрос на надежные активы.

В последние дни валютные рынки подвержены сильной волатильности из-за неопределенности вокруг выборов. Ведущие телеканалы на сегодня отдают победу Джо Байдену, однако ситуация в любой момент может обернуться в пользу действующего президента Дональда Трампа, поскольку подсчитаны не все голоса.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и находился на отметке 28,44 гривен. Однако в течение дня доллар существенно просел. Менее чем за час до закрытия межбанка он торгуется на отметке 28,23 гривен.

Курс доллара в 2021 году

Сегодня Верховная рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2021 год. Из документа следует, что он рассчитан на среднегодовом обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Также указывается, что прогнозный курс на конец 2021 года составит 28,8 гривен за доллар.

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