Компенсации за карантин: какие выплаты получит бизнес

Отрасли бизнеса, которые подпадут под усиление карантина, получат частичную компенсацию из государственного бюджета. Правительство примет решение о выплатах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, физические лица-предприниматели смогут получить по 8 тысяч гривен. Кроме того, будут введены налоговые каникулы для ФОПов первой группы и произойдет списание налогового долга, который не превышает 3060 гривен.

"Будут продлены лицензии, а также будут компенсации по единому социальному взносу", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что правительство сегодня примет соответствующие решения относительно выплат до конца 2020 года.

"Как мы и обещали, те отрасли, которые пострадают от ограничения в работе, получат финансовую поддержку от государства", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что общая сумма выплат из бюджета составит 12 млрд гривен.

Напомним, Верховная рада 4 декабря Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил проекты постановлений, которыми утверждается порядок предоставления помощи.