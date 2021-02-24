Кабмин намерен выполнить требование МВФ о возврате активов обанкротившихся банков
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. Также утвержден должностной состав и положение о группе.
Постановление принято на заседании правительства 24 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Согласно постановлению, группу возглавит премьер-министр Украины. Заместителем будет глава Национального банка украины (по согласию).
Также в группу войдут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министр юстиции (заместитель руководителя) генеральный прокурор украины (по согласию), заместитель руководителя Офиса президента (по согласию), директор Национального антикоррупционного бюро (по согласию), директор - распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (по согласию).
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, рабочая группа создается с целью обеспечения надлежащего выполнения положений п. 19.b Меморандума об экономической и финансовой политике по действующей программе Стенд-бай с Международным валютным фондом и с учетом обсуждений, которые проводятся с представителями МВФ в рамках текущей работы миссии МВФ в Украине.
Кроме того, создание рабочей группы вызвано необходимостью интенсифицировать работу по выработке комплекса мер по уменьшению расходов государства на обанкротившиеся банки, мероприятий по улучшению возврате активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц.
Как сообщало РБК-Украина, в Украине за последние годы обанкротилась большинство банков. По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам банков составила 90,1 млрд гривен.
Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.