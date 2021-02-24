Кабмин намерен выполнить требование МВФ о возврате активов обанкротившихся банков

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. Также утвержден должностной состав и положение о группе.

Согласно постановлению, группу возглавит премьер-министр Украины. Заместителем будет глава Национального банка украины (по согласию).

Также в группу войдут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министр юстиции (заместитель руководителя) генеральный прокурор украины (по согласию), заместитель руководителя Офиса президента (по согласию), директор Национального антикоррупционного бюро (по согласию), директор - распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (по согласию).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, рабочая группа создается с целью обеспечения надлежащего выполнения положений п. 19.b Меморандума об экономической и финансовой политике по действующей программе Стенд-бай с Международным валютным фондом и с учетом обсуждений, которые проводятся с представителями МВФ в рамках текущей работы миссии МВФ в Украине.

Кроме того, создание рабочей группы вызвано необходимостью интенсифицировать работу по выработке комплекса мер по уменьшению расходов государства на обанкротившиеся банки, мероприятий по улучшению возврате активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц.