Уряд має намір виконати вимогу МВФ щодо повернення активів збанкрутілих банків

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків. Також затверджений посадовий склад та положення про групу.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 24 лютого, яке транслювалося на Youtube -каналі Кабміну.

Згідно з постановою, групу очолить прем’єр-міністр України. Заступником буде голова Національного банку (за згодою).

Також до групи увійдуть міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністр юстиції (заступник керівника), генеральний прокурор (за згодою), заступник керівника Офісу президента (за згодою), директор Національного антикорупційного бюро (за згодою), директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, робоча група створюється з метою забезпечення належного виконання положень п. 19.b Меморандуму про економічну та фінансову політику за діючою програмою Стенд-бай з Міжнародним валютним фондом та із урахуванням обговорень, які проводяться з представниками МВФ в рамках поточної роботи місії МВФ в Україні.

Крім того, створення робочої групи викликане необхідністю інтенсифікувати роботу щодо напрацювання комплексу заходів по зменшенню витрат держави на збанкрутілі банки, заходів щодо поліпшення повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків та пов’язаних з ними осіб.