Инфляция резко ускорилась: что подорожало в Украине в феврале

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5% (с 6,1% в январе).

Продукты питания в Украине за февраль подорожали на 2,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 7,6%, овощи - на 6,3%, сахар - на 5,5%, фрукты - на 3,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 1,6%, цены на связь выросли на 0,2%, на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование подорожало на 0,6%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,9%.