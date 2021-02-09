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Инфляция в Украине резко ускорились: что подорожало в январе

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 15:30
Инфляция в Украине резко ускорились: что подорожало в январе Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в январе 2021 года по сравнению декабрем выросли на 1,3%. За последний год цены выросли на 6,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, 12-месячная инфляция ускорилась по сравнению с декабрем, когда она составила 5,0%.

Инфляция в Украине резко ускорились: что подорожало в январе

Продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, сахар - на 3,6%, подсолнечное масло - на 2,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 4,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (в том числе электроэнергия на 36,6%).

Инфляция в Украине резко ускорились: что подорожало в январе

Предметы домашнего обихода и бытовая техника - без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.

Инфляция в Украине резко ускорились: что подорожало в январе

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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