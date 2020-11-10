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Глава НБУ заверил в готовности Украины к работе миссии МВФ

Автор: Александр Белоус

По результатам работы миссии МВФ может принять решение о транше кредита

Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки. Сотрудничество с МВФ позволит Украине выполнять внешние обязательства.

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Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, сообщает пресс-служба НБУ.

"Поддержка МВФ необходима для быстрейшего восстановления украинской экономики. Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ максимально предан сотрудничеству страны с МВФ.

"Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и ее увеличить международные резервы до 29-30 млрд долларов в следующих годах", - добавил Шевченко.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отправился на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и другими кредиторами. Шевченко будет находиться с официальным рабочим визитом в Вашингтоне в течение 8-13 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.

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