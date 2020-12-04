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Германия рассчитывает договориться с администрацией Байдена по "Северному потоку-2"

Автор: Александр Белоус

Германия рассчитывает на диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2". Отношения между странами в целом должны улучшиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel.

Как отметил Маас, при президенте Дональде Трампе немецко-американские отношения были разрушены и сейчас Германия рассчитывает на улучшение.

"Возвращение США на международную арену многое изменит, потому что вместе мы выступаем за совместный подход. Европа и США должны снова более тесно сотрудничать в стратегическом плане", - сказал он.

Маас подчеркнул, что в Германии считают экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2" незаконными.

При этом он заявил, что у него нет иллюзий по данному вопросу в отношении позиции Конгресса, поскольку между республиканцами и демократами нет различия во мнениях.

Однако министр рассчитывает, тон дискуссий по "Северному потоку - 2" новой администрации Белого дома "будет способствовать тому, что удастся достигнуть прогресса по этому вопросу".

Напомним, проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Его согласовали обе палаты Конгресса.

Отметим, президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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