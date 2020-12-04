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Проект оборонного бюджета США включает расширение санкций против "Северного потока-2"

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 06:32
Проект оборонного бюджета США включает расширение санкций против "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Его согласовали обе палаты Конгресса.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Поправка Сената содержит такое же положение. Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.

Как известно, строительство газопровода "Северный поток - 2" было прервано в декабре 2019 года после введения американских санкций.

В конце ноября 2020 года в США часть законодателей пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2". Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

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