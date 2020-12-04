ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия рассчитывает договориться с администрацией Байдена по "Северному потоку-2"

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 14:05
Германия рассчитывает договориться с администрацией Байдена по "Северному потоку-2" Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Александр Белоус

Германия рассчитывает на диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2". Отношения между странами в целом должны улучшиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel.

Как отметил Маас, при президенте Дональде Трампе немецко-американские отношения были разрушены и сейчас Германия рассчитывает на улучшение.

"Возвращение США на международную арену многое изменит, потому что вместе мы выступаем за совместный подход. Европа и США должны снова более тесно сотрудничать в стратегическом плане", - сказал он.

Маас подчеркнул, что в Германии считают экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2" незаконными.

При этом он заявил, что у него нет иллюзий по данному вопросу в отношении позиции Конгресса, поскольку между республиканцами и демократами нет различия во мнениях.

Однако министр рассчитывает, тон дискуссий по "Северному потоку - 2" новой администрации Белого дома "будет способствовать тому, что удастся достигнуть прогресса по этому вопросу".

Напомним, проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Его согласовали обе палаты Конгресса.

Отметим, президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны. Он включает в себя, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Германия Джозеф Байден Северный поток-2
NEWS
Локдаун пока не угрожает отдыху за рубежом, - МИД
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Локдаун пока не угрожает отдыху за рубежом, - МИД
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес