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Німеччина розраховує домовитися з адміністрацією Байдена по "Північному потоку-2"

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 14:05
Німеччина розраховує домовитися з адміністрацією Байдена по "Північному потоку-2" Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина розраховує на діалог з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена по "Північному потоку - 2". Відносини між країнами в цілому повинні покращитися.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Як зазначив Маас, за президента Дональда Трампа німецько-американські відносини були зруйновані і зараз Німеччина розраховує на поліпшення.

"Повернення США на міжнародну арену багато чого змінить, тому що разом ми виступаємо за спільний підхід. Європа і США повинні знову більш тісно співпрацювати в стратегічному плані", - сказав він.

Маас підкреслив, що в Німеччині вважають екстериторіальні санкції США проти газопроводу "Північний потік - 2" незаконними.

При цьому він заявив, що у нього немає ілюзій з цього питання стосовно позиції Конгресу, оскільки між республіканцями і демократами немає відмінності в думках.

Проте міністр розраховує, тон дискусій по "Північному потоку - 2" нової адміністрації Білого дому "буде сприяти тому, що вдасться досягти прогресу з цього питання".

Нагадаємо, проект оборонного бюджету США на 2021 рік включає розширення санкцій відносно газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Його погодили обидві палати Конгресу.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Він включає в себе, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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