Аналитики дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Доллар может упасть до 28,3 гривен

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,34 до 28,27 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,35/28,37 до 28,31/28,32 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,45 до 28,23/28,43 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке и что у НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19 - 23 октября 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Таким образом, НБУ впервые с июля 2020 года отказался от участия на межбанке.