Части населения компенсируют подорожание электроэнергии: как это будет работать

Компенсацию получают те, кто пользуется электроотоплением
Кабинет министров планирует компенсировать части бытовых потребителей повышение тарифов на электроэнергию. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд гривен.
Соответствующий проект постановления содержится в повестке заседания правительства 27 января.
Согласно документу, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделяются 1,4 млрд гривен для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию).
Компенсация предоставляется с 1 января 2021 года следующим категориям потребителей:
Во время проведения расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене:
Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.
Согласно документу, компенсация предоставляется путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию, на лицевые счета потребителей.
Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о механизме прямых выплат тем, кто установил электроотопление. Это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода.