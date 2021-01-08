Биткойн впервые преодолел отметку в 41 тысячу долларов

В пятнице, 8 января, криптовалюта биткойн (bitcoin) превысила отметку в 41 тысячу долларов. Рост цены криптовалюты составил более 9%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одного биткойна, по состоянию на 12:56, составила 40 602 долларов. Позже криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 542 доллара.

За 1-2 января 2021 года биткойн последовательно преодолел сразу несколько отметок и поднялся с 30 до 34 тысяч долларов. И только за прошедшие сутки он взлетел до 41 тысячи долларов.

Напомним, аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.