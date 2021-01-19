Антимонопольный комитет расследует цены шести облгазов

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начинает дела в отношении шести газоснабжающих компаний. В комитете считают, что они устанавливали завышенные цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается в сообщении, действия ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО Уманьгаз сбыт" и ГП "КиевГазЭнерджи" содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке.

В комитете напомнили, что с 1 августа 2020 года рынок газа открылся для населения и потребитель получил право выбора поставщика. Кроме упомянутых шести компаний в территориальных пределах тех же областей деятельность по поставке природного газа осуществляют и другие компании. Однако и в дальнейшем до 85% населения пользуются услугами компаний-ответчиков в соответствующих регионах.

"Сейчас выявлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40% Например, цена газа в "Киевоблгаз сбыт" была выше цены, предложенной ГК "Нафтогаз Украины", на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Напомним, НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.