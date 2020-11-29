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Аналитики спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю

Новина українською → Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 08:20
Аналитики спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тенденция роста курса доллара продолжится в начале декабря

В течение будущей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год

"Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 млрд грн", - добавил он.

По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,26 до 28,44 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,31/28,33 до 28,52/28,54 (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,26/28,49 до 28,37/28,57 (+0,4%/+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 23 - 27 ноября 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался от продажи валюты. Таким образом, НБУ отказывается от интервенций на межбанке третью неделю подряд.

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