Аналитик дал прогноз цен на газ на 2021 год: 200 долларов и выше

До конца года цены на газ могут подняться до 200 долларов и выше за тысячу кубометров. При этом к середине года цена на газ может снизиться до 100-130 долларов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

По словам главы департамента группы ICU по корпоративному анализу Александра Мартыненко, в ближайшее время цены на газ неизбежно упадут из-за потепления в североазиатском регионе.

"Цены будут продолжать стремительно снижаться и далее, по мере приближения лета, а также роста поставок LNG (сжиженный газ - ред.), который начался уже сейчас. В результате, к середине года цены на газ на европейском рынке могут снизиться до 100-130 долларов/тыс куб.м", - предположил аналитик.

Мартиненко прогнозирует, что с приближением следующего отопительного сезона цены могут достичь уровня 200 долларов и выше. В случае если правительству не удастся выработать действенный и приемлемый для МВФ механизм потребления дешевого летнего газа, включение еще одного ручного режима регулирования тарифов аналитик считает неизбежным.

Напомним, сегодня Кабинет министров снизил цену на газ для украинцев до 6,99 гривен за кубометр.

По данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.