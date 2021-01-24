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Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Новина українською → Киев, Воскресенье 24 января 2021 08:20
Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар будет стоить дороже 28 гривен

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,06 до 28,26 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,12/28,14 до 28,15/28,17 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,03/28,27 до 28,11/28,31 (+0,3%/+0,1%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

Отметим, по данным НБУ, украинские банки прогнозируют увеличение рисков своей деятельности в следующие 12 месяцев. Главный риск - валютный.

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