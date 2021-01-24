Аналітик дав прогноз курсу долара на наступний тиждень
Долар буде коштувати дорожче 28 гривень
Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,7%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,06 до 28,26 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,12/28,14 до 28,15/28,17 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,03/28,27 до 28,11/28,31 (+0,3%/+0,1%).
При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.
Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.
Зазначимо, за даними НБУ, українські банки прогнозують збільшення ризиків своєї діяльності у наступні 12 місяців. Головний ризик - валютний.