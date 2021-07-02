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Польша намерена передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca до октября

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши намерено передать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до октября. Задержка с передачей препарата вызвана нерегулярными поставками вакцины в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Польша не отказалась от перепродажи вакцины, договоренность остается актуальной. Отложения срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставки вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года ", - сообщили в Министерстве здравоохранения Польши на запрос издания.

Напомним, ранее ЕС разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.

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ПольшаУкраинаВакцина от коронавируса