Польша намерена передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca до октября
Фото: Польша намерена передать Украине вакцину AstraZeneca до октября (Getty Images)
Правительство Польши намерено передать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до октября. Задержка с передачей препарата вызвана нерегулярными поставками вакцины в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Польша не отказалась от перепродажи вакцины, договоренность остается актуальной. Отложения срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставки вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года ", - сообщили в Министерстве здравоохранения Польши на запрос издания.
Напомним, ранее ЕС разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.