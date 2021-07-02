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Польща має намір передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до жовтня

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Варшава, П'ятниця 02 липня 2021 20:29
Польща має намір передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до жовтня Фото: Польща має намір передати Україні вакцину AstraZeneca до жовтня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі має намір передати Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca до жовтня. Затримка з передачею препарату викликана нерегулярними поставками вакцини в Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Польща не відмовилася від перепродажу вакцини, Домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання Угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується в третьому кварталі цього року ", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Польщі на запит видання.

Нагадаємо, раніше ЄС дозволив Польщі провести процедуру перепродажу Україні вакцини від коронавірусу.

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