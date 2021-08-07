"Пока остается добровольной": Кузин об обязательной вакцинации

В Украине вакцинация от коронавируса пока является добровольной. Однако в Минздраве призывают учителей и медиков прививаться от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью"Радио Свобода"