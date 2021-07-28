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Зависит от вакцинации педагогов: Ляшко назвал условие работы школ в "красной" зоне

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Среда 28 июля 2021 14:31
Зависит от вакцинации педагогов: Ляшко назвал условие работы школ в "красной" зоне Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Правительство изменило условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина. Продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

При этом, министр отметил, что работники школ должны пройти полный курс вакцинации.

"В случае выхода региона из зеленой зоны, то есть попадание в желтую, оранжевую или красную зону, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников", - сказал Ляшко.

Ранее в Минобразования не исключали принудительную вакцинацию педагогов.

В то же время, в парламенте убеждены, что принудительная COVID-вакцинация может навредить кампании иммунизации в Украине.

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