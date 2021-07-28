Зависит от вакцинации педагогов: Ляшко назвал условие работы школ в "красной" зоне

Правительство изменило условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина. Продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

При этом, министр отметил, что работники школ должны пройти полный курс вакцинации. "В случае выхода региона из зеленой зоны, то есть попадание в желтую, оранжевую или красную зону, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников", - сказал Ляшко.