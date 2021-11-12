ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Есть шансы не провести Новый год в "красной" зоне, - Кузин

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 20:06
Есть шансы не провести Новый год в "красной" зоне, - Кузин Фото: главный санврач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в "красной" зоне", - заявил Кузин.

Сегодня в "красной" зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В "красной" зоне запрещается работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, общепита, спортзалов и фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение мероприятий. Нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Избежать ограничений можно только при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников заведений (организаторов мероприятий).

Напомним, сегодня в "красную" зону карантина перешла Черкасская область.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе